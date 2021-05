Gadebusch : Gadebuscher Denkmal spielt eine wichtige Rolle im Dokumentarfilm

Hamburger Dokumentarfilmer Uli Fischer beobachtet Verfall von Denkmälern. Was hat er in Gadebusch beobachtet?

Gadebusch | Eine Kamera richtet Uli Fischer im spitzen Winkel zum Gadebuscher Ehrenmal am alten Bahnhof in Gadebusch aus, eine andere hält er in der Hand und begleitet aus einiger Entfernung eine Delegation, die zum Tag der Befreiung am 8. Mai Kränze und Blumengebinde ablegt. Aus jeder Perspektive möchte der Hamburger Dokumentarfilmer möglichst eine Aufnahme habe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.