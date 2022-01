Verein in Nordwestmecklenburg : Sportfischer bitten in Gadebusch zur Beitragskassierung

Am 11. Januar ist die 3G-Regel einzuhalten. Das heißt, dass zum Gymnasium nur geimpfte, von Corona genesene oder getestete Personen Zugang haben werden. Zudem sind Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Gadebusch | Bitte zahlen, aber mit Mindestabstand! So könnte es am Dienstag, 11. Januar, in Gadebusch zugehen. Denn der Sportfischerverein der Münzstadt bietet dann zum zweiten Mal die Beitragskassierung für das Jahr 2022 an. Auch interessant: Großer Fang für kleinen Angler Möglich wird die Beitragskassierung von 18.30 Uhr im Gymnasium Gadebusch sein, das a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.