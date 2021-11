Nordwestmecklenburg : Gadebusch sagt Weihnachtsmarkt wegen Corona-Pandemie ab

Wismar und Rehna wollen, die Münzstadt nicht. Als eine der ersten Städte in Nordwestmecklenburg hat die Kommune den Weihnachtsmarkt abgesagt.

Gadebusch | In Zeiten steigender Corona-Fallzahlen wollen bislang viele Kommunen in Nordwestmecklenburg an ihren Weihnachtsmarkt-Plänen festhalten. Anders sieht es in Gadebusch aus. Dort sagte die Stadt die Feierlichkeiten am Dienstagabend ab. Zahl der Neuinfektion auf einem neuen Höchststand Damit zieht Gadebusch als eine der ersten Kommunen in Nordwestmec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.