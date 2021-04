Gadebusch : Heckenbrand lodert erneut auf

Freiwillige Feuerwehr Gadebusch musste Dienstag zwei Mal ausrücken

Gadebusch | Die Freiwillige Feuerwehr Gadebusch ist aktuell wieder viel im Einsatz. Auch am Dienstag rückten die Mitglieder gleich zwei Mal aus. Einmal davon an eine bereits bekannte Stelle. Wieder war kurz nach dem Mittag an der Hecke an der Umgehungsstraßenbrücke an der Landesstraße 041 ein Feuer ausgebrochen und breitete sich aus. Bereits vor wenigen Tagen war...

