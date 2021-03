Gadebusch : Storchenpaar aus Afrika zurück

Vögel beginnen sofort mit Nestbauarbeiten

Gadebusch | Das Storchenpaar, das seit Jahren immer wieder auf einem stillgelegten Schornstein in der Schweriner Straße in Gadebusch brütet, ist wieder aus Afrika zurück. Fast 7000 Kilometer haben sie zurückgelegt, um aus dem wärmeren Land nun eine neue Generation Störche in Deutschland entstehen zu lassen. Kaum angekommen, begannen die beiden auch schon...

