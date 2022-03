Ukraine-Krieg : Gadebusch bereit zur Notaufnahme von Kriegsflüchtlingen

Hunderte Menschen aus der Ukraine sind bereits in Nordwestmecklenburg eingetroffen.

Gadebusch | Feldbetten, Schlafsäcke, Stühle, Mineralwasser – die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind längst auch in Gadebusch angekommen. Neben Wismar und Grevesmühlen hat der Landkreis in der Münzstadt alle Vorkehrungen zur Einrichtung einer dritten Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge in Nordwestmecklenburg getroffen. Das notwendige Material ist bereits vor Ort...

