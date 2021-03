Gadebusch : Musik und Texte zur Passion

Andacht mit kurzen Orgelwerken am 20. März in der Gadebuscher Stadtkirche.

Gadebusch | Am Sonnabend, 20. März, lädt die evangelische Kirchengemeinde Gadebusch um 18 Uhr zu einer musikalischen Passionsandacht in die Stadtkirche ein. „Bei den Passionsmusiken der vergangenen Jahre waren vor allem Chorwerke der Gadebuscher Kantorei zu hören. Das geht zurzeit natürlich nicht, da die Chöre nicht proben können. Darum erklingen am Sonnabend sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.