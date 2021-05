Gadebusch : Bogger rollen im Jahn-Sportpark

Anlage am Gadebuscher Stadtwald soll bis Jahresende saniert sein / Stadt investiert 1,8 Millionen Euro.

Gadebusch | Der Dornröschenschlaf ist nun vorbei: Seit Dienstag rollen die Bagger im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark am Gadebuscher Stadtwald. Im Auftrag der Stadt wird die marode Anlage in der Nähe des „Kreml“ komplett erneuert. Bis Ende dieses Jahres, so das Ziel, sollen die meisten Arbeiten abgeschlossen und viele Bereiche nutzbar sein. 1,8 Millionen Euro k...

