Gadebusch : Frühjahrsputz in Eigenregie in Zeiten von Corona

Die Stadt Gadebusch räumt auf. Zwar nicht gemeinsam – aber jeder für sich. Und mit Abstand.

Gadebusch | Auch wenn die Stadt Gadebusch in Corona-Zeiten keinen Umwelttag im klassischen Sinne plant, so hofft Bürgermeister Arne Schlien dennoch, dass Einwohner am Sonnabend, 27. März, einen Frühjahrsputz starten. Dafür können sie ab sofort beim städtischen Bauhof Müllsäcke erhalten und auch Absprachen zu Abholorten vereinbaren. Maßnahmen werden eingehalten...

