Beckerwitz : Frühere Problem-Immobilie wartet auf neue Nutzung

Neuer Besitzer will der Ex-Jugendherberge Beckerwitz neues Leben einhauchen

Beckerwitz | Wie geht es weiter mit der früheren Jugendherberge Beckerwitz? Zwar wurde die langjährige Problem-Immobilie des Landkreises Nordwestmecklenburg mittlerweile an einen neuen Eigentümer verkauft. Was mit dem Objekt in Ostseenähe geschehen wird, das der Landkreis für gut 1,1 Millionen Euro an einen Schweriner Unternehmer veräußerte, ist noch unklar. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.