Gadebusch : Friedenskonzert in der Stadtkirche: Karten sind kostenfrei erhältlich

Eine Darbietung mit Chören und Solisten wird es am 12. November anlässlich eines historischen Abkommens vor 76 Jahren in Gadebusch geben. Dabei wird auch ein Welthit erklingen.

Gadebusch | 76 Jahre nach dem Abschluss eines historischen Abkommens wird es in der Gadebuscher Stadtkirche ein Friedenskonzert geben. Es findet am Freitag, 12. November, statt und beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten dafür sind ab sofort in der Museumsanlage und der Buchhandlung Schnürl und Müller in Gadebusch kostenfrei erhältlich. Das Konzert findet im Zusamm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.