Nordwestmecklenburg : Freie Impfangebote in den Impfzentren

Gepikst wird ohne Voranmeldung in Wismar und Grevesmühlen mit Vakzin von Biontech/Pfizer.

Wismar/Grevesmühlen | In den Impfzentren des Landkreises Nordwestmecklenburg gibt es ab dem 13. Juli drei feste Zeitfenster, in denen man sich ohne vorherige Terminanmeldung eine Impfung zum Schutz vor dem Coronavirus abholen kann. Dies ist dienstags, mittwochs und donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Hochschule Wismar, Haus 18, Philipp-Müller-Straße 14, und Am Ploggensee ...

