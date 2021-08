Groß Salitz : Folge der Hitze: Getreidereste im Trockner fangen Feuer

Krembzer und Gadebuscher Feuerwehr war am Freitag in Groß Salitz im Einsatz.

Groß Salitz | Wieder brannte in der Region um Gadebusch der Inhalt eines Getreidetrockners. Nachdem vor kurzer Zeit in Hindenberg der betroffene Trockner mit Wasser voll gepumpt worden war, um den Inhalt zu löschen, musste jetzt auch in Groß Salitz geholfen werden. Dabei rief der Brand am Freitag zuerst die Freiwillige Feuerwehr Krembz auf den Plan. Nachdem die gut...

