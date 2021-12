Nordwestmecklenburg : Feuerwehren rückten zu einem Brand in Goddin aus

Brandschützer aus Mühlen Eichsen, Veelböken und Gadebusch sind zu einem Brand in Goddin gerufen worden. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort. Dort hatte es vor Jahren schon einmal gebrannt.

Goddin | Kurz vor Weihnachten hätten Bewohner eines Gebäudes in Goddin beinahe ihr Zuhause verloren. Doch Feuerwehrleute konnten am Donnerstag Schlimmeres verhindern. Zuvor hatte es im Keller des Hauses eine starke Rauchentwicklung an einer Pellets-Heizungsanlage gegeben. 21 Brandschützer aus Mühlen Eichsen, Veelböken und Mühlen Eichsen rückten daraufhin an...

