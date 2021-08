Tierischer Hilfseinsatz : Feuerwehr befreitet Mauersegler aus misslicher Lage in Gadebusch

Auch Flugkünstler wie Mauersegler können vom Pech verfolgt sein. So geriet einer dieser Vögel in der Gadebuscher Erich-Weinert-Straße in eine hilflose Lage und musste mit einer Drehleiter gerettet werden.

Gadebusch | Zu einem Einsatz der kuriosen Art musste die Freiwillige Feuerwehr Gadebusch ausrücken. Denn ein Mauersegler hatte sich an einem Gebäude an einem Draht verfangen und musste aus der misslichen Lage befreit werden. Ein Gadebuscher hatte die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Die freiwilligen Helfer setzten dafür ihre Drehleiter ein und holten den Voge...

