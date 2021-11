Brauchtum ist Kulturerbe : Ritterschlag für Martensmann in Schönberg gefeiert

Im vergangenen Jahr erfolgte die Aufnahme des Brauchtums in die Kulturerbe-Liste. Coronabedingt fiel der Festakt aus, nun wurde er nachgeholt.

Schönberg | Es war der ehemalige Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Björn Engholm, der den Martensmann nach der Wende wieder auf die Reise von Lübeck aus nach Schwerin schickte. Als Zeichen der Verbundenheit der Menschen in Ost und West. Engholm ließ es sich daher auch nicht nehmen, am Freitag in Schönberg ein Grußwort zu sprechen. Bei einem Festakt wurde die...

