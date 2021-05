Gadebusch : Ferienspaß im Freizeittreff erstmals ausgebucht

Der Kinder- und Freizeitreff kann für die Pfingstferien keine Besucher mehr aufnehmen.

Gadebusch | Die Aktivitäten des Gadebuscher Kinder- und Jugend-Freizeittreffs „Frei!Raum“ waren seit der Eröffnung am 1. April übersichtlich. Das hat sich in den vergangenen 14 Tagen schlagartig geändert. Nachdem sich zunächst die ersten jungen Besucherinnen an der Tischtennisplatte versuchten, war schon die zweite Veranstaltung mit zehn Kindern ausgebucht. Der R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.