Corona-Hotspot Schiffbau : Fast 100 Covid-Infizierte bei MV Werften

Ein paar Wochen war es ruhig um die MV Werften. Nun häufen sich die Corona-Fälle bei den Schiffbauern in Wismar.

Wismar | Volle Parkplätze am Donnerstagmittag an der Werfthalle in Wismar. Zwischen 1600 und 2000 Menschen arbeiten derzeit an der Global Class – 95 davon haben sich laut Landkreis Nordwestmecklenburg seit Mitte August mit dem Coronavirus infiziert. Seitdem vermeldet der Landkreis nahezu täglich Fälle aus dem „Schiffbau“, „Werftumfeld“ oder von der „Werft“. ...

