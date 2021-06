Schönberger Straße Carlow : Erster Spatenstich für neues Wohngebiet

60 Interessenten haben sich bereits für die 19 entstehenden Baugrundstücke gemeldet. Die Bauland-Kosten sind noch unklar.

Carlow | Am Freitagmorgen wurde in dem Ort am östlichen Rand des Biosphärenreservats Schaalsee der erste Spatenstich für ein neues Wohngebiet vollzogen. Für die 19 Baugrundstücke auf dem leicht abschüssig zur Maurine-Niederung befindlichen Areal gibt es jede Menge Interessenten. 60 Antragsteller befinden sich bislang auf der Warteliste der Gemeinde. Die Kosten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.