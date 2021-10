Gadebuscher Trommler : Entwürfe für Maskottchen beleben leere Schaufenster

Auf der Suche nach einem Maskottchen für das Gadebuscher Schloss sind viele Zeichnungen entstanden. Die sollen nun in leeren Ladengeschäften im Zentrum ausgestellt werden.

Gadebusch | Am Sonnabend wird es in Gadebuschs Innenstadt eine ganz besondere Ausstellung geben. Von Schaufenster zu Schaufenster führt der Rundgang, der um 15 Uhr vor dem Rathaus beginnt. Zu sehen sind Entwürfe für das Schloss-Maskottchen. Beitrag zur Belebung Kulturmanagerin Julia Meyer hatte gemeinsam mit Kultursegel die Idee, so die leeren Schaufenster ...

