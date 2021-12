Nordwestmecklenburg : Unbekannte stehlen Tresor von Autohändler in Roggendorf

In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in zwei Betriebe in Roggendorf eingebrochen. Sie entwendeten einen Tresor. In Gadebusch war ein Fenster der Trauerhalle beschädigt worden.

Roggendorf Gadebusch | Unbekannte haben sich in der Nacht zu Donnerstag Zutritt verschafft in die Räumlichkeiten eines ehemaligen Caterers in Roggendorf. Laut Polizei verließen sie den Tatort, ohne etwas mitzunehmen. Sie richteten einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro an. HU-Plaketten gestohlen Anders bei einem weiteren Einbruch in Roggendorf in der selben Nacht: Do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.