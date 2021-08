Rehna : Einbruch in drei Firmentransporter

Der Schaden war am Dienstag um 7 Uhr festgestellt worden und wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Rehna | Gleich drei Firmentransporter wurden auf dem Gelände am Kastaniengrund in Gadebusch beschädigt und durchsucht. Am Dienstag gegen 7 Uhr wurde die Gadebuscher Polizei zu dem Ort des Geschehens gerufen. Die unbekannten Täter sollen zwischen Freitagnachmittag, 13. August, bis zum Dienstagmorgen, 17. August, die Heckscheiben zweier Sprinter eingeschlagen h...

