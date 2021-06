Groß Salitz : Die Marienkirche bekommt einen restaurierten Blasebalg für die Friese-Orgel

Dresdner Orgelrestaurator Andreas Hahn macht Groß Salitzer Instrument fit

Groß Salitz | Alles, was sich der Dresdener Andreas Hahn ausgedacht hat, „passt, wackelt und hat Luft“. Fast 150 Kilogramm wiegt der aus einer Menge Holz und viel Schafsleder bestehende Blasebalg, der am Dienstagabend in die Groß Salitzer Friese I-Orgel gehievt wurde. Drei starke Männer waren notwendig, um den riesigen Balg in die oberste Etage der Groß Salitzer Ma...

