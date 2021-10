Krembz : Ein Club, ein Dorf, eine Idee

Kinderolympiade, Adventsbasteln oder vegetarische Kochkurse – in der Gemeinde leben so viele Menschen mit guten Ideen und interessanten Hobbys, dass ein Dorfclub die nun koordinieren und anschieben will.

Krembz | Ein Ferkel grunzt leise, nebenan kräht ein Hahn. Rosafarbene Stauden wiegen im leichten Oktoberwind zwischen Reetdachhaus und Scheune. Ein Feuer brennt im Kamin hinterm Fenster von Rebekka Josts Haus. Wir nutzen die milde Herbstluft und nehmen draußen Platz auf einer überdachten Terrasse. Vom Kinderfest übers Musizieren bis zum Klönschnack Iris ...

