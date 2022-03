Unterstützung vom Landkreis : Dragun freut sich über Geld für neue Kita der besonderen Art

Die Dorfgemeinschaft erhält Fördermittel in Höhe von 750.000 Euro für ein neues Gebäude mit besonderer Form. Die Bauarbeiten sollen bereits in diesem Sommer beginnen.

Dragun | Gute Nachrichten aus Dragun: Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen übergab Landrat Tino Schomann (CDU) an Bürgermeister Erich Weidemann (Allgemeine Wählergemeinschaft) einen Fördermittelbescheid in Höhe von 750.000 Euro. Dieser trage dazu bei, dass Dragun einen eigenen Kindergarten bekommen kann. Die restliche Summe in Höhe von...

