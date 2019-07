Dorf Mecklenburg : Oldtimer präsentieren sich im Agrarmuseum

von svz.de

31. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zum bereits 28. Mal findet am 7. und 8. September das Oldtimertreffen am Kreisagrarmuseum statt. Viele historische Fahrzeuge aller Gattungen – Traktoren, LKW, Motorräder und PKW – wird es zu bestaunen geben. Bei einem Getränk und leckerem Essen oder beim Teilemarkt kommen die „Schrauber“ und Fahrzeugexperten schnell in ein fachliches Gespräch. Den kulturellen Rahmen bestreiten das Blasorchester Dorf Mecklenburg, Jauxi Entertainment, die McClanboroughs sowie DJ Zottel. Etliche Angebote und Überraschungen für Groß und Klein inklusive.