Brandschutz auf dem Lande : Gemeinden beheben Löschwasser-Probleme im Amtsbereich Gadebusch

Damit Feuerwehren bei der Brandbekämpfung nicht ohne Löschwasser dastehen, werden 28 Investitionsprojekte umgesetzt. In welchen Orten im Amtsbereich Gadebusch Brunnen gebohrt und Teiche erneuert werden, lesen Sie hier.

Gadebusch | Die Aufträge sind raus, die Vorhaben laufen an: Im Amtsbereich Gadebusch werden in den kommenden Monaten 22 neue Löschwasserbrunnen gebohrt sowie sechs Löschteiche errichtet beziehungsweise erneuert. Dafür stehen den Kommunen Dragun, Kneese, Krembz, Mühlen Eichsen, Roggendorf, Rögnitz, Veelböken und der Stadt Gadebusch Zuschüsse in Höhe von rund 400.0...

