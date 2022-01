Keine Spur vom Fahrzeughalter : Dieses Auto in Rehna stellt Behörden vor ein Rätsel

Wird ein Auto in Rehna bald zu einem Schnäppchenpreis zu haben sein? Das könnte passieren. Denn Behörden befassen sich seit Monaten mit einem Fahrzeug, von dessen Besitzer jede Spur fehlt.

Rehna | Behörden in Nordwestmecklenburg und dem Kreis Vorpommern-Rügen befassen sich derzeit mit einem durchaus kuriosen Fall. Dabei geht es um ein Fahrzeug, das seit mindestens 24. November auf einem öffentlichen Parkplatz in Rehna steht. Bis zum 23. Dezember vergangenen Jahres hatte der Fahrzeugbesitzer Zeit, um seinen Wagen von einem Parkplatz am Rehnaer Lindenhof zu entfernen. Andernfalls sollte der VW Passat abgeschleppt und verwertet werden. Vom Autobesitzer fehlt bislang jede Spur Die Frist zur Entfernung des Wagens ist inzwischen abgelaufen. Doch das Fahrzeug steht noch immer dort – und vom Besitzer fehlt jede Spur. So viel ist bekannt: Der Mann lebte zuletzt in der Region Grimmen und ist seit geraumer Zeit unbekannt verzogen. Die Verwertung des Wagens rückt näher Der Fall beschäftigt nach wie vor auch das Amt Rehna. Dort wird nun über die öffentliche Zustellung eines Bescheides nachgedacht, teilte ein Amtsmitarbeiter auf Anfrage mit. Sollte sich der Fahrzeughalter nach einem solch formalen Schritt noch immer nicht melden, könnte es in letzter Konsequenz zu einer Verwertung des Fahrzeuges kommen. Erste Interessen für den Wagen mit Automatik-Getriebe scheint es zu geben. So soll ein Käufer bereit sein, 500 Euro für den VW, der noch bis März 2023 TÜV hat, auf den Tisch zu legen. Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist inzwischen allerdings entwertet worden. Zwangsstilllegung eines Fahrzeuges kostet 286 Euro Fahrzeughalter, deren Kfz zwangsstillgelegt wird, müssen übrigens bis zu 286 Euro berappen – so hoch können die Kosten des gesamten Verfahrens sein. Allein für einen einzigen Vollstreckungsversuch zur Zwangsstilllegung werden 69 Euro fällig. Nach Angaben des Landkreises Nordwestmecklenburg gab es im Jahr 2020 rund 600 Vorgänge, die in die Zwangsstilllegung gegangen sind. ...

