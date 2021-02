Diebstahl in Rehna : Spuren im Schnee führten zu gestohlenem Moped

25-Jähriger versteckte das Zweirad im Keller.

Rehna | Spuren im Schnee haben einen Moped-Dieb verraten. Wie die Polizei in Gadebusch am Dienstag mitteilte, wurde sie am Montagabend gegen 22.15 Uhr über den Diebstahl eines Kleinkraftrades in Rehna informiert. Moped im Keller eines Hauses in der Ernst-Thä...

