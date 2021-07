Nordwestmecklenburg : Die süßen Früchte an den Kreisstraßen

Der Wismarer Kommunalpolitiker Dr. Bernd Schubach hat mehr als 3000 Obstbäume zwischen Utecht, Krembz und Neukloster kartiert.

Kneese | Äpfel, Birnen, Kirschen oder Pflaumen. Die Obstbäume an den Kreisstraßen von Nordwestmecklenburg geben so einiges her. Süße Früchte, die zwar nicht immer erreichbar, künftig allerdings zumindest leicht zu finden sind. Der Wismarer Kommunalpolitiker Dr. Bernd Schubach (Piratenpartei) hat sich die Mühe gemacht und die kreiseigenen Obstbäume kartiert. Me...

