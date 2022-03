Kreuzfahrt in Wismar : Die Kussmundflotte von Aida feiert Jubiläum

Die inzwischen ältesten Schiffe des Rostocker Kreuzfahrtunternehmens Aida wurden vor 20 Jahren in Wismar gebaut.

Wismar | Schiffbau am laufenden Band hieß es noch vor 20 Jahren am Wismarer Werftstandort. Neben Frachtern, Tankern und eisbrechenden Spezialschiffen verließen vor etwa zwei Jahrzehnten zwei Kreuzfahrer der inzwischen beliebten „Kussmund-Flotte“ die riesige Dockhalle an der Wismarbucht. Ihre Namen: „Aidavita“ und „Aidaaura“. Weiterlesen: Hoffnung für MV-Wer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.