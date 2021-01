Rehna : Klosterstadt schafft Platz für weitere Unternehmen

Namenhafte und innovative Firmen sind schon da, künftig könnte es weitere Unternehmen in die Kleinstadt ziehen.

Rehna | Die Stadt Rehna setzt auf die Ansiedlung weiterer Unternehmen und will das Gewerbegebiet am Ortsausgang Richtung Schönberg erweitern. „Die Planungen dafür laufen. Ein Flächentausch mit der Kirche ist bereits erfolgt, so dass künftig weitere 4,5 Hektar f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.