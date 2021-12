Leere Ostsee-Strände : Deutlich weniger Touristen in Nordwestmecklenburg als vor Corona

Vor einem Jahr waren zu Weihnachten und Silvester Pensionen, Restaurants und vieles mehr geschlossen. Zum Jahreswechsel 2021/22 ist die Buchungslage an der Ostsee so schlecht nicht. Zum Beispiel in Boltenhagen.

Boltenhagen, Wismar | Wer die freien Tage trotz Pandemie für eine Kurzreise an die Ostsee nutzte, der durfte sich über weiße Weihnachten, knackige Kälte und viel Sonnenschein freuen. Zum Wochenanfang aber war ein Strandspaziergang bei eisigem Wind nur etwas für richtig warm Gekleidete. An der Wohlenberger Wiek gefror die Ostsee am Strand. Lesen Sie auch: Tourismusverban...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.