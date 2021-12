Kultur in Gadebusch : Trotz Corona: Kreismusikschule hält an Weihnachtskonzerten fest

Schauspiel, Gesang und Instrumentalmusik erwartet die Besucher am zweiten Advent in der Aula des Gymnasiums in Gadebusch.

Gadebusch | Weihnachtliche Klänge gibt es am zweiten Advent, also am Sonntag, 5. Dezember, in der Aula des Gymnasiums in Gadebusch. Trotz Corona wird dort zum Konzert der Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg geladen. Besucher erwarten Gesang, Schauspiel und Instrumentalmusik. Anmeldung notwendig Das Konzert beginnt um 15 Uhr und findet unter 2Gp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.