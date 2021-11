Traumberuf im Handwerk : Darum wollen zwei junge Gadebuscher Zimmermann werden

Onkel und Großvater waren es, die Moritz Pusch und Benjamin Fitzel zum Zimmermann-Handwerk brachten. Nachhaltig, krisenfest und gut bezahlt macht den Beruf gerade für junge Leute wieder interessant.

Stöllnitz, Gadebusch | Eine Säge kreischt in gut fünf Metern Höhe. Lehrling Moritz Pusch passt eine Dämmplatte an für den Dachstuhl eines alten Bauernhauses in Stöllnitz. Frisch aufgesetzt, duftet der nach Fichtenholz. Unten stehen Benjamin Fitzel und Meister Ronny Müller. Seit Schuljahresbeginn im August ist Benjamin Praktikant in der Zimmerei. Er braucht Unterschriften...

