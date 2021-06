Internationaler Blutspendetag : DRK startete große Blutspendeaktion in Grevesmühlen

Mehr Einladungen, mehr Helfer und mehr Blut. Im Bürgerbahnhof fuhr das Deutsche Rote Kreuz am Montag groß auf.

Grevesmühlen | Ein kleiner Piks in die Armbeuge, ein paar Minuten warten und die gute Tat ist vollbracht. Eine Blutspende kann Leben retten – so viel steht fest. Anlässlich des Weltblutspendetages am 14. Juni fuhr das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Nordwestmecklenburg im Bürgerbahnhof Grevesmühlen daher größer auf als bei einer gewöhnlichen Spendenaktion. Knapp 200 Einla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.