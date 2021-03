Nach mehreren Pannen : Corona-Tests in Nordwestmecklenburgs Schulen angelaufen

Nach Lieferschwierigkeiten und einer weiteren Panne starteten in dieser Woche Schüler mit den Corona-Selbsttests.

Rehna | Nach einer durchaus turbulenten Woche sind in mehreren Schulen im Kreis Nordwestmecklenburg weitere Corona-Tests angelaufen. So auch in Rehna, wo sich zum Beispiel die Sechstklässler Karl Fiete Krüger und Luis Erlautzki freiwillig auf das Corona-Virus testeten. Beide Tests verliefen negativ, was wiederum positiv zu bewerten ist. Denn die beiden Sechst...

