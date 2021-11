Nach Gadebusch und Dassow : Auch Mühlen Eichsen sagt den Weihnachtsmarkt ab

Im zweiten Anlauf sollte es mit dem 30. Weihnachtsmarkt in Mühlen Eichsen klappen. Doch angesichts steigender Coronazahlen in Mecklenburg-Vorpommern stoppt die Schule das Vorhaben.

Mühlen Eichsen | Nach Gadebusch, Grevesmühlen und Dassow ist nun auch in Mühlen Eichsen ein Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Das teilte Schulleiterin Sybille Schläger am Dienstag mit. Zuvor hatte es eine Beratung mit den Lehrkräften gegeben. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Aber an erster Stelle steht die Gesundheit“, sagte Sybille Schläger. Bere...

