Corona : Weitere Impftermine für Kinder in Wismar und Grevesmühlen

In den kommenden Wochen haben Eltern in Nordwestmecklenburg mehrfach die Möglichkeit, ihre Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona impfen zu lassen.

Wismar, Grevesmühlen | Der Landkreis hat für die kommenden Wochen spezielle Impftage für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geplant. Im Impfstützpunkt in Wismar an der Hochschule in Haus 18, Phillip-Müller-Straße 14, 23966 Wismar am 29. Januar von 8 bis 12 Uhr 19.Februar von 8 bis 12 Uhr 12. März von 8 bis 12 Uhr. In Grevesmühlen im Luise-Reuter-Saal...

