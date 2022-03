Urbanes Gärtnern in Wismar : CDU Wismar will essbare Stadt nach dem Vorbild Andernachs

Was, wenn künftig an der Stadtmauer nicht nur Sträucher wüchsen, sondern auch Möhren oder Kohlrabi? Die CDU-Fraktion will in der kommenden Sitzung der Bürgerschaft über die essbare Stadt Wismar diskutieren.

Wismar | Bohnensträucher an der Stadtmauer, mobile Hochbeete in der Altstadt – in Andernach am Rhein lässt sich auf dem Heimweg noch schnell die Petersilie für das Abendbrot pflücken. Was 2010 mit dem Anpflanzen von 101 Tomatensorten begann, ist heute die essbare Stadt Andernach, erstreckt sich allein auf einer Fläche innerhalb des Altstadt auf 1,6 Hektar und ...

