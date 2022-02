Verhandlungen mit NWM : Bürgerschaft fordert verbesserten Busverkehr in Wismar

Die Mehrheit der Bürgerschaft in Wismar will, dass mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg erneut Verhandlungen über das ÖPNV-Angebot aufgenommen werden.

Wismar | Wahlkampfthema 2018, Potenzialanalyse 2019, Gutachten 2021 – und dann vertagt: Das Angebot im Busverkehr in Wismar hat in den vergangenen Jahren für viele Diskussionen gesorgt. Nun will die Mehrheit der Bürgerschaft Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) beauftragen, erneut über Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes zu verhandeln. Ein entsprechender Antrag der ...

