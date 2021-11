Bülow : Maiglöckchenduft für die dunkle Jahreszeit

Die Blumen kann man sogar im Winter genießen. Richtig vorbereitet, wachsen sie dann drinnen sehr schnell und erfüllen schon nach wenigen Wochen das Zimmer mit ihrem Blütenduft.

Bülow | Maiglöckchen (Convallaria majalis) läuten im Frühling mit ihren duftenden, kleinen weißen Blüten die Hauptsaison im Garten ein. Was kaum jemand weiß: Man kann die kleinen Stauden im Zimmer oder Gewächshaus vortreiben und so ihre duftenden Blüten schon im Winter aufblühen lassen und genießen. Sie wachsen in Parks und freier Natur Gewöhnlich kenne...

