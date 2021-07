Konzert in Gadebusch : Bremer Jugendsinfonieorchester musiziert auf dem Schlossberg

Die Vorfreude steigt. In wenigen Stunden wird am heutigen Freitag das Jugendsinfonieorchester Bremen in Gadebusch erwartet. Die Musiker wollen um 19 Uhr auf dem Schlossberg ein Überraschungskonzert geben.

Gadebusch | Die 70 jungen Musiker aus der Hansestadt Bremen werden voraussichtlich gegen 16 Uhr in der Münzstadt eintreffen und wenig später mit den Proben für das heutige Überraschungskonzert beginnen. Um 19 Uhr erfolgt dann am Freitag, 23. Juli, der Start für das Open-Air-Konzert auf dem Gadebuscher Schlossberg. Die Konzertbesucher können sich neben bekannte...

