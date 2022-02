Corona : Bleibt Nordwestmecklenburg auf Novavax-Impfstoff sitzen?

Das Interesse für einen Impftermin in Wismar und Grevesmühlen hält sich in Grenzen.

Wismar | Vom Hoffnungsträger zum Ladenhüter? Der Proteinimpfstoff Novavax galt bislang als Ass im Ärmel, um Ungeimpfte doch noch vom Pieks gegen das Coronavirus zu überzeugen. Auch in Nordwestmecklenburg. Doch offenbar hält sich das Interesse an dem Impfstoff in Grenzen. Die Priorisierung der 2400 Erstimpfungsdosen für Beschäftigte, die der einrichtungsbezogen...

