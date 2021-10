Gadebusch : Bibliothek startet Vorlesereihe „Moskito“ für Kinder

Sie schwirrt wieder umher und will Kinder für die Welt Bücher begeistern: die Lesemücke „Moskito“. Ende dieser Woche wird die nach ihr benannte Veranstaltungsreihe in der Stadtbibliothek Gadebusch wieder gestartet.

Gadebusch | Für Kinder ab sechs Jahren bietet die Stadtbibliothek Gadebusch wieder die Vorlese-Reihe „Moskito“ an. Der Auftakt dafür erfolgt am Freitag, 15. Oktober, um 16 Uhr. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Der Herbst ist da...“ „Zwischen Vorlesen, Basteln und einem Nachmittags-Snack machen wir es uns so richtig gemütlich zwischen Kissen und Kuschel...

