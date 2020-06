Powerfrauen aus MV : Beschwerde an die Kanzlerin über Kinder-Corona-Regeln

Selbstständige „Powerfrauen“ aus Klein Welzin und ganz Mecklenburg-Vorpommern beschweren sich über Kinder-Corona-Regeln

12. Juni 2020, 15:30 Uhr

Die selbstständigen „Powerfrauen“ aus Mecklenburg-Vorpommern sind wütend. Sie müssen in der Corona-Zeit zum Teil zwei Berufe ausüben - ihren eigenen und ihren schulpflichtigen Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen und monieren, dass die Kinder gar nicht erst in die Entscheidungsfindung der Betreuungssituationen mit einbezogen werden. Jetzt beschweren sie sich in Briefen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), beim Kinderschutzbund, der Deutschen Fußball-Liga (DFL), dem Deutschen Fußballbund (DFB) und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

"An Kinder und Eltern denkt doch niemand"

Besonders übel stößt der Klein Welzinerin Sabrina Malchow sowie den Mitstreiterinnen Nicole Kohröber, Kathleen Vogelgesang und Jana Engfer eine Aussage von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerin Schwesig am Kindertag, 1. Juni, auf. „Frau Schwesig hat in einer Ansprache erklärt, dass die Kinder nicht gehört werden, doch sie werden nicht mal in die Entscheidungsfindung einbezogen“, erklärt Sabrina Malchow. „Niemand hört die Kinder tatsächlich an. Es wird entschieden und fertig. An Kinder und Eltern denkt doch niemand. Hauptsache die Fußball-Millionäre dürfen Fußball spielen. Das ist wirklich sehr wichtig“, sagt die Klein Welzinerin. Sie selbst hat zusammen mit Nicole Kohröber erst vor wenigen Wochen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, doch Beruf und die Schulausbildung während der Corona-Zeit in Einklang zu bringen, fällt ihr schwer.

„Sabrina hat den Anfang gemacht, als Frau Schwesig am 1. Juni diese Aussage getroffen hat. Hätte sie es nicht gemacht, wären ich oder auch andere Mütter unserer 78 Frauen starken Interessengemeinschaft eingesprungen und hätten es übernommen“, sagt Jana Engfer. Auch sie gehört zu den im Oktober 2019 gegründeten selbstständigen „Powerfrauen“ Mecklenburg Vorpommerns.

Politikerauftritte am Pranger

Zudem werfen sie Bundeskanzlerin Merkel und MV-Ministerin Schwesig vor, eine Verbesserung der Umfragewerte ihrer Partei damit zu forcieren. Auch kritisieren sie die öffentlichen Auftritte verschiedener Politiker. Christian Lindner (FDP) umarme in aller Öffentlichkeit in einem Berliner Restaurant seine Bekannte, ohne Abstandsregeln einzuhalten, Jens Spahn (CDU) zwänge sich ohne Mund-Nase-Schutz, ohne Rücksicht auf Anstandsregeln, in einen ohnehin schon gut gefüllten Aufzug. Auf medial vorgetragenen Bildern sind noch viele solche Situationen auf dem Höhepunkt der Pandemie zu sehen. „Sie sind keinerlei Vorbild für uns, sollten dies aber sein“, erklärt Sabrina Malchow.

Antworten haben die „Powerfrauen“ auf die vor einer Woche abgeschickten Briefe bisher nicht erhalten. Die Klein Welzinerin: „Ob das jemals passiert, sind wir uns auch nicht sicher. Aber wir werden trotzdem versuchen, unsere Meinung öffentlich zu machen.“

