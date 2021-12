Zwischen Ahle und Insta-Account : Berit-Kristin Mohr aus Meetzen ist Meisterin im Buchbinderhandwerk

Die 27-Jährige lässt seit dem Frühjahr Instagram-Nutzer an ihrer Arbeit teilhaben. Möglich, dass die junge Frau einmal den Kurs „Restaurator im Buchbinderhandwerk“ in Stuttgart absolviert.

Meetzen | Heimelig ist es in der kleinen Werkstatt auf einem Hof in Meetzen. Holz knistert im Ofen. Warmes, weißes Licht fällt auf den hüfthohen Arbeitstisch in der Mitte des Raumes. Vor der Eingangstür trippeln Hühner auf und ab. Die „Prüfungsordnung für Lehrerinnen in Preußen“ liegt in einem Stapel Bücher, „Griebens Reiseführer Mecklenburg“ von 1912 für ei...

