Bentin : Sturmtief hält Feuerwehr in Atem

Gadebuscher Feuerwehr muss wegen abgebrochenem Ast ausrücken

Bentin | Der Sturm hält auch die Gadebuscher Feuerwehr in Atem. Denn gegen 16.30 Uhr mussten die Mitglieder am Mittwoch ausrücken, um einen Ast zu sichern, der abgebrochen, aber noch in der Krone des Baumes lag. Dazu mussten die Feuerwehrleute ganz an den Rand des Nordwestkreises nach Bentin ausrücken. Kaum war gegen 16.30 Uhr der Alarm ausgelöst, rol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.