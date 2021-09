Interview mit Buchautor : Steffen Dobbert spricht über Heimat, Schüsse und Rassismus in MV

Mit seinem Buch „Heimatsuche – in 80 Tagen durch MV" hat sich Steffen Dobbert nicht nur Freunde gemacht. Nun kommt er in die Stadt, in der er 2000 sein Abitur machte. Vorab nahm er sich Zeit für ein exklusives Interview.

Gadebusch | Er ist viel rumgekommen, hat Freud und Leid erlebt, eckte bei AfD-Anhängern an und hat eine neue Unterlassungsklage am Hals. Die Rede ist von Steffen Dobbert, Autor des Buches „Heimatsuche – in 80 Tagen durch MV". Am Sonnabend, 18. September, wird er auf dem Gadebuscher Schlossberg sein und von 18.30 Uhr aus eben diesem Buch lesen. Im Interview mit un...

