Bauarbeiten bald beendet : Freie Fahrt auf nördlichem Altstadtring in Wismar

Anderthalb Jahre war die Kreuzung Wasserstraße/ Bahnhofsstraße/ Spiegelberg in Wismar gesperrt. Kommende Woche soll sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Wismar | Kommende Woche Mittwoch, 23. März, soll der Verkehr am nördlichen Rand der Altstadt in Wismar wieder auf der Wasserstraße und der Bahnhofsstraße rollen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist dann auch die Zufahrt in den Spiegelberg wieder gewährleistet. Einbahnstraßenregelungen beachten Die Kreuzung Spiegelberg werde bereits im Laufe des Freita...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.